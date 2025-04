Parco Cillarese – Bimba di 4 anni sfugge alla vista dei genitori. Ritrovata da un ragazzo brindisino dopo venti minuti

Stasera attimi di terrore al parco Cillarese quando una mamma in lacrime ha interrotto il concerto della cover band dei Negramaro dicendo che non trovava più la figlia di 4 anni fornendo una sua descrizione. Dal palco hanno ripetuto varie volte in che modo era vestita.

In un attimo molti dei presenti si sono messi alla ricerca della bimba.

Dopo circa 15-20 minuti finalmente la bella notizia del ritrovamento della piccola da parte del brindisino Marco Micelli.

I genitori della bambina, superato lo spavento, lo hanno ringraziato in lacrime prima di fare ritorno a Gallipoli.