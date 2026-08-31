Parco Cillarese: il Presidente della Commissione Ambiente Quarta convoca un sopralluogo urgente per fare chiarezza sui cantieri e sugli interventi in corso

Parco Cillarese: il Presidente della Commissione Ambiente Roberto Quarta convoca un sopralluogo urgente per fare chiarezza sui cantieri e sugli interventi in corso

In seguito alle numerose segnalazioni pervenute direttamente al sottoscritto e agli articoli apparsi sugli organi di stampa locale, ho formalmente convocato la Commissione Consiliare Permanente Ambiente per il prossimo 10 settembre 2026 alle ore 11:00, con un sopralluogo ufficiale che si terrà direttamente all’interno dell’area di Parco Cillarese.

La decisione nasce dalla necessità di fare assoluta chiarezza su un quadro di interventi che negli ultimi tempi appare confuso, frammentato e al centro di forti polemiche. Nelle ultime settimane, infatti, si sono accavallati molteplici provvedimenti: dagli affidamenti e successivi dietrofront sulle revoche riguardanti la Brindisi Multiservizi, fino agli interventi e alle determinazioni legate all’Autorità di Bacino che meritano risposte trasparenti e immediate.

I cittadini e le associazioni chiedono giustamente di capire cosa sta accadendo all’interno di uno dei polmoni verdi più importanti della nostra città. Per questo motivo, al sopralluogo sono stati formalmente invitati a presenziare l’Assessore competente, Livia Antonucci, e il Dirigente preposto all’esecuzione delle opere.

Come Commissione abbiamo il dovere istituzionale di verificare di persona lo stato dei luoghi, la regolarità dei cantieri e la reale portata di questi interventi, garantendo ai brindisini la massima trasparenza e il monitoraggio costante del denaro pubblico e della salvaguardia ambientale.

Il Presidente della Commissione Ambiente

Roberto Quarta