Parco del Serrone e Casa dell’Ammiraglio – Quarta chiede chiarezza

In considerazione degli ultimi accanimenti e delle numerose sollecitazioni emerse in merito allo stato del Parco del Serrone e ai lavori presso la Casa dell’Ammiraglio, si ritiene necessario fare piena chiarezza sulla situazione attuale e sul corretto andamento degli interventi.

Al fine di garantire la massima trasparenza e fornire risposte puntuali alla cittadinanza, è stata ritenuta opportuna la convocazione con urgenza della Commissione Ambiente e Parchi per un sopralluogo direttamente sul posto.

L’iniziativa ha l’obiettivo di verificare in maniera concreta lo stato dei luoghi e il decorso dei lavori su un’opera di rilevante importanza per la comunità brindisina, assicurando un confronto diretto tra istituzioni e soggetti competenti.

Seguiranno aggiornamenti a esito del sopralluogo.

Il Presidente della Commissione Ambiente e Parchi

Roberto Quarta