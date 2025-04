Parco della Rimembranza – A giorni la sostituzione degli alberi

Nello scorso mese di marzo è stato dato avvio ai lavori di restauro dell’area dell’ex Parco della Rimembranza nell’ambito del Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare (PINQuA), finanziato con i fondi del PNRR, finalizzato alla realizzazione della cittadella universitaria di Brindisi nel quartiere del centro storico di levante.

Nei prossimi giorni verrà attuata la rimozione di 12 alberi di pino d’Aleppo come previsto dal progetto di restauro del giardino approvato. Si tratta esclusivamente degli esemplari in fase di senescenza, sofferenti e poco vigorosi, con assetto molto inclinato e con sintomi e difetti tali da presentare gravi problemi di stabilità e di conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità, oltre che di pregiudizio per le opere di riqualificazione in corso di esecuzione sulle strutture murarie e sulle aree pubbliche.

Gli alberi rimossi saranno tempestivamente sostituiti con altrettanti esemplari di pero da fiore, cipresso italiano, leccio e tiglio nostrano.

L’intervento programmato consentirà di restituire alla cittadinanza un giardino urbano fruibile in piena sicurezza e di prevenire eventuali pericoli e danni che potrebbero manifestarsi nel tempo.

L’assessore al patrimonio Caterina Cozzolino