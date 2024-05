“Parco di Giulio casa tua”. Iniziativa di Azione Cattolica e Legambiente

Parco Di Giulio casa di tutti

Si chiama “Parco Di Giulio casa tua” l’iniziativa organizzata, presso il Parco Di Giulio, da Legambiente e Associazione Cattolica vicaria di Brindisi. Un modo per far trascorrere ai bambini un pomeriggio di giochi, cultura e aria aperta. In avvio giochi di orientamento nel parco e poi racconti e riflessioni sulle scoperte fatte. Un modo per ricordare che il parco e’ di tutti e che chi deturpa la struttura sono persone senza cultura e senza civiltà. Di recente il Comune di Brindisi ha dato un forte segnale rifacendo l’impianto di illuminazione. Si spera che duri a lungo.