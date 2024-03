Parco Di Giulio. Inaugurata la nuova illuminazione

Inaugurato in serata il nuovo impianto di illuminazione del Parco Di Giulio, al rione Commenda. Sono 50 i pali che garantiscono la copertura luminosa del parco che ha una vasta estensione, dal quartiere Bozzano al quartiere S.Angelo. Pali messi a dimora dalla Brindisi Multiservizi. Prima questo tipo di illuminazione non esisteva perché’ c’era solo quella lungo là recinzione interna. Presenti il sindaco Marchionna, l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Quarta, il vicesindaco Oggiano e i consiglieri Martucci, De Maria, Giannace e Mevoli. Presente anche la famiglia Di Giulio. A tagliare il nastro, come indicato dal sindaco, i bambini, a cui il parco e’ indirizzato. Ora c’è’ da augurarsi che ci sia il rispetto di questo bene comune e che non ci siano più atti vandalici. C’è’ necessità di favorire una vigilanza accurata.