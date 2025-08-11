Parco Di Giulio – Predisposto intervento di disinfestazione per la presenza di vespe. Ass. Antonucci: “I tanti bambini che frequentano il parco sono a rischio. Ecco perché stiamo agendo celermente”
Accogliendo le segnalazioni giunte da molti frequentatori del Parco Di Giulio, l’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci ha fornito indicazioni agli uffici affinché venga eseguito tempestivamente un intervento di disinfestazione finalizzato a debellare la presenza di una gran quantità di vespe che ormai rischiano di rendere impraticabile il parco, soprattutto per i bambini.
“Creare condizioni di sicurezza – afferma l’Ass. Antonucci – rientra tra i nostri compiti, anche quando è necessario allontanare insetti come le vespe che risultano pericolosi soprattutto per i soggetti allergici”.