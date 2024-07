Parco eolico offshore al largo di Brindisi – nasce “Nadara” tra Ventiet Energy e Renantis

Adesso è Nadara – nata dall’unione di Ventient Energy e Renantis – il partner di BlueFloat Energy nella promozione in Puglia dei due parchi eolici marini galleggianti, ‘Kailia’ (al largo della costa di Brindisi) e ‘Odra’ (al largo della costa meridionale della provincia di Lecce). Nadara è uno dei principali operatori nel settore delle energie rinnovabili in Europa, con 4,2 GW di capacità installata distribuita in circa 200 impianti in Europa e negli Stati Uniti, oltre che il più grande produttore indipendente di energia eolica onshore in Europa. Il nome dell’azienda si ispira alla parola gaelica scozzese “Nàdarra”, che significa “naturale”.