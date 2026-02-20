Parco giochi inclusivo a Carovigno: inaugurato il nuovo spazio di socialità in piazzetta Caduti di Nassirya

Un progetto di rigenerazione urbana e inclusione sociale che restituisce alla città un luogo accessibile, senza barriere e dedicato a tutti i bambini e alle famiglie

È stato inaugurato a Carovigno il nuovo parco giochi inclusivo in piazzetta Caduti di Nassirya, uno spazio pensato per diventare un vero punto di riferimento per la socialità, l’aggregazione e l’inclusione. Un’area completamente priva di barriere architettoniche, progettata per accogliere bambini con diverse abilità e le loro famiglie, dove il gioco diventa strumento di crescita, relazione e condivisione.

Il parco nasce con una visione chiara: creare un ambiente accessibile, sicuro e accogliente, capace di garantire a ogni bambino la libertà di muoversi, divertirsi e sentirsi parte attiva della comunità. Non solo un’area ludica, ma un luogo educativo e sociale, in cui l’inclusione non è uno slogan, ma una realtà concreta.

La realizzazione dell’opera è stata possibile grazie ai fondi del Gal Alto Salento, nell’ambito della misura di Intervento 1.1 per la riqualificazione paesaggistica di proprietà pubblica (Gal Alto Salento 2020). L’inaugurazione del parco rappresenta il completamento di un più ampio progetto di rigenerazione urbana che ha interessato piazza Nassirya, restituendo alla città un’area riqualificata e multifunzionale, destinata allo svago dei giovani, all’accoglienza dei visitatori e alla valorizzazione di uno spazio urbano strategico per la comunità carovignese.

Il sindaco Massimo Lanzilotti e l’assessore Luigi Orlandini hanno sottolineato il valore collettivo dell’iniziativa, ringraziando tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, dalla struttura del Gal Alto Salento all’ufficio tecnico del Comune di Carovigno, fino ai dipendenti della Nuova Carbinia. «Questo parco non è soltanto un luogo di gioco, ma un simbolo di comunità, rispetto e futuro. È uno spazio che parla di inclusione, partecipazione e visione condivisa della città che vogliamo costruire» – affermano gli amministratori.

Omaggio ad Angelo Vassallo

Durante la cerimonia inaugurale è stata presentata anche una targa commemorativa dedicata alla Fondazione Angelo Vassallo, in memoria del “Sindaco Pescatore” di Pollica. Un gesto simbolico e profondamente significativo, volto a ricordare i valori di legalità, coraggio, impegno civile e amore per il territorio che hanno contraddistinto l’azione pubblica di Angelo Vassallo.

L’iniziativa rientra nell’adesione del Comune di Carovigno alla campagna “Un albero per Angelo Vassallo”, formalizzata con la delibera di giunta comunale n. 152 del 5 settembre 2025. Accanto alla targa commemorativa è stato donato alla città un albero di carrubo, simbolo di radicamento, forza e longevità, a rappresentare un legame duraturo tra memoria, ambiente e futuro.

Il nuovo parco giochi inclusivo in piazzetta Caduti di Nassirya diventa così non solo uno spazio urbano riqualificato, ma un vero e proprio manifesto di civiltà: un luogo dove inclusione, rispetto, memoria e comunità si incontrano, dando forma a una Carovigno più moderna, solidale e accogliente.