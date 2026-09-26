“Parco in Festa” al rione Sant’Elia per la Scuola di Sport Popolare

E’ stato presentato in mattinata il progetto “Parco in festa-Scuola di sport popolare” nel Parco Buscicchio, al quartiere Sant’Elia. È un progetto giunto alla sesta edizione ed e’ sostenuto dalla Fondazione “CON IL SUD”, che vuole fare del parco un polo sportivo aperto a tutte e tutti: attività gratuite di atletica, calcio sociale, ginnastica, pallavolo, rugby e ciclismo, uno sportello psicologico, laboratori di arte urbana e incontri con giovani sportivi di livello nazionale. Un lavoro che coinvolge una rete di dodici realtà del territorio, con capofila l’associazione “Legami di Comunità”. Tanti adolescenti e bambini presenti, accompagnati dai genitori, per iniziare a fare pratica sportiva nelle ore pomeridiane, dopo le attività’ scolastiche.











