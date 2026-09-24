“Parco in festa” – Sabato la presentazione della “Scuola di sport popolare” a Sant’Elia

Sabato 26 settembre, dalle ore 9:30, Parco Buscicchio (quartiere Sant’Elia, Brindisi) ospita “Parco in Festa”, la giornata di lancio di “Sant’Elia – Scuola di Sport Popolare”, progetto sostenuto dalla Fondazione con il Sud, che punta a trasformare il parco e le sue strutture sportive in un laboratorio permanente di comunità per le ragazze, i ragazzi, le bambine e i bambini della città.

Il progetto nasce per rispondere ai bisogni di un quartiere periferico che rappresenta da sempre un centro spontaneo di aggregazione giovanile ma anche un territorio segnato da situazioni di forte privazione. Attraverso lo sport come strumento di inclusione, l’iniziativa vuole creare opportunità di partecipazione per persone di età, genere, cultura e abilità diverse, sviluppando competenze sociali e promuovendo il benessere fisico e mentale dei più giovani.

Il finanziamento stanziato di 298.000 euro, è destinato a dare nuova vitalità a Parco Buscicchio, coinvolgendo attivamente la comunità del quartiere. Nel corso dei quattro anni di durata dell’intervento sono previste azioni di riqualificazione degli spazi pubblici e lo sviluppo di un vero e proprio polo sportivo aperto a tutti, pensato per abbattere le barriere che isolano chi vive ai margini. Una piccola componente del finanziamento sarà dedicata inoltre alla realizzazione di interventi edili all’interno del Parco.

In particolare, sono programmate attività gratuite di atletica, calcio sociale, ginnastica, pallavolo, rugby e ciclismo, insieme a un percorso psico-educativo con sportello psicologico dedicato. Il progetto è rivolto a giovani e minori a rischio devianza, NEET, ragazzi con difficoltà nei percorsi scolastici, oltre a nuclei familiari in condizioni di svantaggio economico e coinvolti nel percorso di comunità. Il parco diventerà così anche il centro di esperienze di rigenerazione partecipata, con laboratori pensati e vissuti insieme ai giovani che realizzeranno con le proprie mani opere di arte urbana, trasformando gli spazi comuni e dando il segno di un nuovo racconto collettivo.

A dare ulteriore slancio al percorso saranno gli incontri ispirazionali a cura di Fondazione Just B, che porteranno a Sant’Elia giovani sportivi che hanno raggiunto risultati di rilievo nazionale, per momenti di scambio diretto con i ragazzi, tra motivazione, confronto e testimonianze di riscatto attraverso lo sport. Il progetto guarda anche al mondo del lavoro: quindici operatori otterranno certificazioni sportive federali e sette saranno assunti o coinvolti in collaborazioni stabili.

Il programma di Parco in Festa prende il via alle 9:30 nell’area antistante la Casa di Quartiere di Parco Buscicchio (via A. Mantegna 10), con l’accoglienza dei partecipanti. Alle 10:00 saranno presentate al pubblico tutte le associazioni coinvolte nella giornata. Dalle 10:30 partono, in contemporanea, le attività sportive in tutte le aree del parco: pallavolo, atletica, ginnastica, calcio, rugby, tiro con l’arco e ciclismo. Alle 12:00 è previsto un momento istituzionale, durante il quale partecipanti e referenti delle associazioni si ritrovano nell’area teatro per la presentazione ufficiale del progetto alla stampa e agli operatori del settore, con uno spazio dedicato a domande e risposte. La mattinata si chiude alle 12:30 con un aperitivo conviviale.

La Scuola di Sport Popolare è sostenuta da una rete di dodici realtà del territorio tra associazioni sportive, scuola, cooperazione sociale, Terzo settore e istituzioni: ASD MFR, ASD Calcio San Lorenzo, APS Casa della Bicicletta, Appia Rugby Brindisi, Eurovolley Sant’Elia, Ginnastica Brindisi Temese, Collettivo ImmaginAbile, Fondazione Just B, Comune di Brindisi, USSM, IC Sant’Elia-Commenda, insieme al capofila Legami di Comunità Brindisi.