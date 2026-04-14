Parco Maniglio – Roberto Quarta: occorre un intervento di messa in sicurezza!

Questa mattina la Commissione Ambiente ha effettuato un sopralluogo presso il parco comunale “Maniglio”, nel rione Bozzano.

Nel corso della visita è emersa la necessità di un intervento urgente di messa in sicurezza dell’area, con particolare riferimento ai muretti a secco ormai deteriorati e alla presenza di diverse situazioni di potenziale pericolo per i fruitori del parco. Inoltre, alcuni residenti hanno segnalato la presenza costante di episodi di vandalismo che contribuiscono al progressivo degrado dello spazio pubblico.

Di comune accordo, la Commissione ha deciso di programmare nei prossimi giorni un ulteriore incontro, richiedendo la partecipazione del dirigente responsabile e dell’assessore Antonucci, con delega ai parchi, al fine di valutare soluzioni concrete e tempestive per la riqualificazione e la tutela dell’area.

A titolo personale, ribadisco quanto già espresso in Consiglio comunale: la cifra di 1,5 milioni di euro destinata al “Cillarese” avrebbe potuto essere diversamente distribuita su più parchi della città, includendo anche il parco di Giulio, così da garantire interventi diffusi e più equi sul territorio urbano.

Roberto Quarta, presidente commissione Ambiente