Parità di genere nella Pubblica Amministrazione, il Comune di Brindisi unico in Provincia al Progetto “Go!”

Il Comune di Brindisi unico in provincia a partecipare all’Avviso Genere in Comune, nell’ambito del quale è stato attuato il Progetto “Go! Progetto di Ascolto, Formazione e Partecipazione per la valorizzazione di una Pubblica Amministrazione Gender-Oriented nella città di Brindisi”; un percorso formativo rivolto al personale dell’Ente che ha rafforzato la consapevolezza dell’assoluta necessità di un impegno quotidiano e concreto per promuovere l’affermazione di un modello di società più inclusiva, impermeabile alle discriminazioni e rispettosa della parità di genere.

Nelle scorse ore, la presentazione dei dati CALL FOR BEST PRACTICE #nogendergap” 2025 rivolta a comuni, imprese, enti del terzo settore, per conoscere e valorizzare le migliori pratiche promosse dai sistemi territoriali. Il tutto nel corso della giornata dedicata a “Donne e lavoro, una sfida per la Puglia sostenibile”, svoltasi presso la Fiera del Levante e diventata occasione per approfondire con esperti del mondo universitario, regionale e imprenditoriale, lo stato dell’arte sulle politiche e le azioni in atto per superare il divario di genere e ogni forma di discriminazione nel settore occupazionale e per promuovere nuova occupazione femminile.

Presente all’evento per il Comune di Brindisi l’Avv. Ernestina Sicilia, Presidente della Commissione Pari Opportunità e promotrice, insieme all’Assessore con Delega al Personale, Avv. Daniela Maglie, della partecipazione all’Avviso Genere in Comune, nell’ambito del quale è stato attuato il sopracitato Progetto “Go! Progetto di Ascolto, Formazione e Partecipazione per la valorizzazione di una Pubblica Amministrazione Gender – Oriented nella città di Brindisi”.

“La narrazione dei risultati raggiunti e le riflessioni sui temi trattati nel corso del progetto ha ribadito il vivo interesse dell’Amministrazione verso le tematiche di genere, oltre che l’impegno verso l’azzeramento del gender gap all’interno dell’Ente, premessa fondamentale per la piena attuazione di sistemi integrati concreti e trasversali dei principi di parità – ha detto l’assessore Maglie -. Per il Comune di Brindisi, si tratta di un ulteriore passo avanti nel riconoscimento del proprio impegno sulle tematiche di genere nell’ottica della piena attuazione di Politiche Pubbliche ispirate ed in linea anche con le attuali sfide legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR”.

“Su questi temi – ha concluso Maglie – tutte le istituzioni devono fare fronte unico per poter garantire intanto la conoscenza e poi l’applicazione delle pratiche positive al fine di abbattere ogni forma di discriminazione”.