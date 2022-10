PARITA’ DI GENERE – PERCORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DA “FIOREDILOTO”

Fiorediloto in collaborazione con “SinP” Sociologia in Progress e Pari Opportunità, sostenuti dal CSV Brindisi Lecce, avvierà un percorso riflessivo e formativo sulla parità di genere al giorno d’oggi coinvolgendo ragazzi delle classi quarte del Liceo “E. Palumbo” di Brindisi partito oggi, giovedi 6 ottobre 2022 e si articolerà in undici incontri. Partendo dalle nozioni di base della sociologia e del diritto in merito alla parità di genere, con un breve affaccio sui legami malati si estenderanno i contenuti a una più larga comprensione del fenomeno attraverso una commedia teatrale a tema, soffermandosi in particolar modo sulle buone pratiche di contrasto allo stesso, che gli alunni riporteranno nella vita quotidiana e useranno per sensibilizzare a loro volta gli altri. Con il gioco dei ruoli si acquisisce una consapevolezza delle proprie risorse e dei propri ruoli con un’attenta visione di ciò che si sta rappresentando così da capirne le migliori strategie per contrastarlo. Gli studenti porranno un’attenzione maggiore sulla disparità di genere e potranno elaborarne i meccanismi contorti per capire bene come modificarli.