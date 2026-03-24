Parlamentari di Forza Italia: “D’Attis invita a rapporti sereni e Sinistra insorge? Strano concetto di democrazia”



Nota dei parlamentari pugliesi di Forza Italia.

“Ci domandiamo come mai un richiamo alla responsabilità collettiva faccia insorgere la sinistra. Dal collega Stefanazzi ad altri e ci chiediamo: cosa c’è di strano nell’appello di buon senso dell’on D’Attis? Dovrebbe trovarci tutti d’accordo e invece la sinistra insorge, probabilmente perché continua, come ha fatto in questa campagna referendaria, ad alzare i toni fino ad essere abrasiva. Noi non l’abbiamo fatto per senso di verità e rispetto delle istituzioni e non cambiamo opinione solo perché urlare crea più consenso. Resta fermo che siamo perplessi: le parole di D’Attis avrebbero dovuto trovare la più ampia condivisione, ma c’è chi non rinuncia alla polemica e alla rissa, interpretando la democrazia come una bandiera da sventolare solo quando il vento soffia a sinistra”.