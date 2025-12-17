Parlamentari di Forza Italia Puglia: “Tajani annuncia conferenza internazionale dell’export in Fiera del Levante”

Dichiarazione dei parlamentari pugliesi di Forza Italia Mauro D’Attis, Dario Damiani, Rita Dalla Chiesa, Vito De Palma, Andrea Caroppo, Davide Bellomo, Giandiego Gatta, Giorgio Lovecchio e Antonio Trevisi.

“Lo ha annunciato oggi a Milano il Ministro degli Esterni e nostro segretario nazionale Antonio Tajani: si organizzerà a Bari, in Fiera del Levante, un altro appuntamento della Conferenza internazionale dell’export e dell’internalizzazione delle imprese. Si tratta di un’iniziativa strategica per la Puglia, per la Fiera barese: il nostro territorio sarà al centro di dibattiti, confronti e contatti internazionali e sarà un’occasione straordinaria per per aiutare le nostre imprese e le nostre eccellenze a varcare i confini nazionali ed esportare in tutto il mondo. E’ esattamente quello che come Forza Italia Puglia avevamo chiesto al Ministro Tajani nella sua ultima visita a Bari a sostegno del nostro candidato alla Presidenza Gigi Lobuono: il recupero della missione storica della Fiera del Levante quale perno per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio. Per questo, ringraziamo il Ministro Tajani e tutto il Governo perché, ancora una volta, dimostrano di avere grande attenzione per la nostra Puglia che godrà di un volano di tale prestigio per proiettare il “sistema imprese” dell’Italia nel mondo”.