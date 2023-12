PARROCCHIA “LA PIETÀ”- CONCERTO A ORGANO SOLO:”AVE MARIA, VIRGO MATER”

Nell’ambito della Rassegna Organistica “La Girolmeta” 2023, presso la Parrocchia “La Pietà”-Vergine SS. Addolorata, Brindisi, si è tenuto il quarto appuntamento con il concerto a organo solo:”Ave Maria, Virgo Mater”, con il M° Pierluigi Mazzoni. Organista, direttore di coro e docente, Pierluigi Mazzoni ha conseguito la laurea in Organo presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli con il massimo dei voti, sotto la guida dei Maestri Giamila Berrè e Margherita Sciddurlo. Ha preso parte a tante attività di perfezionamento con nomi illustri. Tanti gli incarichi prestigiosi. Durante il concerto sono stati eseguiti i seguenti brani: Cesar Franck (1822-1890): Corale n.3 in la minore, FWV 40; Franz Liszt (1811-1886): Ave Maria di Arcadelt, S. 183/2; Marco Enrico Bossi (1861-1925): Pastorale in fa, Op 118/3; Johann Sebastian Bach (1685-1750): Sonata per organo in bemolle maggiore, BWV 525; Benjamin Carr (1769-1831): Variazioni sull’Inno Siciliano “O Sanctissima”; Alexandre Guilmant (1837-1911): Cantilena Pastorale, Op. 15 n.3; Raffaele Manari (1887-1933): Studio da Concerto per Grande Organo sopra la melodia gregoriana del “Salve Regina”. Al termine, il Maestro ha voluto salutare il pubblico con una Marcia tipica del periodo natalizio. “Queste note superano il cielo perché entrano in noi. Che Maria ci accompagni in questo cammino- Fra Michele Carriero”. Anna Consales