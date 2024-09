Parrocchia “La Pietà”. Ottavo centenario dell’impressione delle Stimmate di San Francesco “Dalle ferite la vita nuova”

In occasione dell’ottavo centenario dell’impressione delle Stimmate di San Francesco, presso la Parrocchia “La Pietà”- Frati Minori di Brindisi, si è tenuta una Santa Messa presieduta dal nostro Arcivescovo, S. E. Mons. Giovanni Intini. Le antiche biografie raccontano che Francesco d’Assisi, nell’estate del 1224, in un momento di crisi umana e spirituale, si ritirò sul Monte della Verna, in provincia di Arezzo. Nel Santuario della Verna, luogo intriso di misticismo e religione in ogni sua pietra, il 17 settembre 1224, festa dell’esaltazione della croce, due anni prima della sua morte, San Francesco ricevette le stimmate, i segni della passione di Cristo, e trascorse alcuni periodi della sua breve esistenza. Nell’ottavo centenario da quel prodigioso evento, la famiglia francescana vuole dedicare un tempo per celebrare quel fatto e per rileggerlo alla luce dell’attualità. “Dalle ferite la vita nuova” è il messaggio scelto per l’occasione che si è aperta il 5 gennaio scorso proprio a La Verna fino ad arrivare al 17 settembre, quando La Chiesa vuole ricordare il prodigioso segno della passione di Cristo impresso sul corpo del patrono d’Italia, per rileggerlo dal punto di vista spirituale, artistico, culturale. La peregrinatio della reliquia contenente le bende con il sangue delle stimmate del serafico Padre San Francesco, proveniente dalla Verna, nella nostra Provincia inizierà il 1 novembre e terminerà il 29 novembre 2024. Nella Chiesa “La Pietà” stazionerà il 12 e il 13 novembre 2024. “Nel crudo sasso intra Tevere e Arno da Cristo prese l’ultimo sigillo che le sue membra due anni portano-Dante”. Anna Consales