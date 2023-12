PARROCCHIA RESURREZIONE – DOMENICA IL CONCERTO DI NATALE

Domenica 17 Dicembre, alle ore 19.30 presso la Parrocchia SS. Resurrezione in Brindisi, il Coro Polifonico

“Mater Misericordiae” e il Coro “Amici Cantori” presentano il Concerto di Natale “Christmas Carols”.

Protagonisti dell’evento, oltre ai due Cori, saranno l’orchestra da camera “Mater Misericordiae”, il soprano

Giuliana Maddalena Devicienti e l’attrice Giampiera Dimonte, diretti dal M° Anna Maria Sabino Pasquale.

Il Concerto, quest’anno, prevede non solo l’esecuzione dei più celebri brani natalizi della tradizione

nazionale e internazionale, ma anche brani tratti dalle colonne sonore dei film di Natale tra i più iconici

della storia del cinema. Grazie all’intreccio magico di voci soliste e narranti, di coro e d’orchestra, la serata

ha l’intento di infondere nell’animo dei brindisini il calore e la spiritualità tipici delle festività natalizie,

riavvicinandoli ai valori tradizionali che il Natale porta con sé e che troppo spesso la vita di tutti i giorni fa

tralasciare: amore, solidarietà, fratellanza, altruismo.

Proprio in questa prospettiva il Concerto sarà dedicato ad AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla –

Sezione provinciale di Brindisi.

La manifestazione, che gode del patrocinio dell’Arcidiocesi di Brindisi – Ostuni, del Comune di Brindisi e

dell’Inner Wheel Club di Brindisi “Cristina Cordella”, sarà presentata dalla Prof.ssa Lina Stella.

Media partner dell’evento è la rivista online Brindisitime. Sponsor della serata sono l’Inner Wheel Club di

Brindisi “Cristina Cordella” e l’azienda Lacorte Impianti Srl.

Il Concerto, come ogni anno, è a ingresso libero e gratuito.

I Cori “Mater Misericordiae” e “Amici Cantori” colgono l’occasione per augurare a tutta la comunità

brindisina un sereno e felice Natale.