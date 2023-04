PARROCCHIA SS.ADDOLORATA “LA PIETÀ”: FESTA QUARESIMALE DELL’ADDOLORATA

Tantissimi fedeli per la Festa Quaresimale dell’Addolorata presso la Parrocchia SS. Addolorata “La Pietà” dei frati minori di Brindisi, che, come da tradizione, festeggia questa solennità il venerdì che precede la Settimana Santa e i suoi riti dedicati alla Passione di Cristo. Ieri, in mattinata, alle ore 11.00, il Rosario meditato e la Supplica a Maria Addolorata. Nel pomeriggio, alle 18.30, la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo della Diocesi Brindisi-Ostuni. Al termine della Santa Messa, è partita la processione con il simulacro della Vergine Addolorata, una statua lignea realizzata da Giacomo Vincenzo Mussner di Ortisei, Benedetta dall’Arcivescovo Tommaso Valeri l’8 settembre 1937 e inizialmente collocata sull’altare maggiore della Chiesa, costruito intorno al 1500. La processione si è snodata per le principali vie del centro con sosta al Calvario per un momento di preghiera e riflessione curato dal Parroco, Padre Michele Carriero, per fare, poi, rientro in Parrocchia. La processione è stata sicuramente il momento più emozionante della manifestazione religiosa. La Festa Quaresimale dell’Addolorata, organizzata dalla Parrocchia “La Pietà”, apre effettivamente i riti della Settimana Santa ed è un evento seguito con molta devozione e condivisione dai fedeli. Noi entriamo in sintonia con Cristo se facciamo nostra la sua parola. La parola di Dio deve diventare familiare. Lasciamoci coinvolgere da questa parola che va meditata per poter entrare nel nostro cuore. Se non siamo coerenti, la nostra fede rimane quasi come un inutile distintivo. Anna Consales