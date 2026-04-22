Parte a Brindisi “Alzheimer e Demenze”: un ciclo di seminari gratuiti dell’Università del Salento per formare e supportare caregiver e operatori



Prende il via Venerdì 24 aprile il ciclo di seminari di formazione specialistica “ALZHEIMER e DEMENZE”, un’iniziativa fondamentale per fornire supporto concreto, competenze mediche e strategie pratiche a chi assiste quotidianamente persone affette da declino cognitivo.L’iniziativa a cura dell’Università del Salento si inserisce all’interno del progetto “MAI PIÙ SOLI”, sostenuto dalla Fondazione con il Sud e promosso dalla Cooperativa Sociale ERIDANO, insieme a Comune di Brindisi,Comune di Cellino San Marco, l’ASL Brindisi, Consorzio Nazionale CGM, Alzheimer Bari, Auser Brindisi, I portatori di Gioia e la Cooperativa Giro di Boa.Il percorso formativo è rivolto specificamente a caregiver e operatori del settore. L’obiettivo è fornire una panoramica sullamalattia: dal riconoscimento delle diverse forme di demenza, alla gestione pratica dei sintomi, fino alle necessarie procedure burocratiche e alla fondamentale gestione dello stress emotivo di chi assiste il paziente.La partecipazione all’intero ciclo di seminari è completamente gratuita con posti limitati e al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione ufficiale.

𝐏𝐄𝐑 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐄 𝐈𝐒𝐂𝐑𝐈𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈:MODULO DI ISCRIZIONEhttps://docs.google.com/…/1FAIpQLSeMVckbXHE…/viewform…𝐃𝐨𝐭𝐭.𝐬𝐬𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚 𝐏𝐚𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞𝐓𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧𝐨: 𝟑𝟐𝟎 𝟎𝟗 𝟖𝟎 𝟔𝟗𝟗𝐒𝐞𝐝𝐞: 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐋𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧𝐨, 𝐕𝐢𝐚 𝐅. 𝐂𝐚𝐫𝐞𝐧𝐚-𝐒𝐚𝐧𝐭’𝐄𝐥𝐢𝐚, 𝐁𝐫𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐢.