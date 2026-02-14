Parte anche a Mesagne lo sportello “Impresa Donna”

Inaugurato ieri sera, presso la libreria “Spazio di autore” in piazza Commestibili a Mesagne, lo sportello informativo di Impresa Donna Confesercenti. L’iniziativa, che coinvolge il Comune di Mesagne in convenzione con Confesercenti Brindisi, in rispetto degli accordi sottoscritti tra tutti i comuni del territorio provinciale e l’associazione che tutela esercenti e commercianti. Si tratta di un info point a cui ci si può’ rivolgere per tutti gli aspetti che riguardano l’imprenditoria femminile. Erano presenti la subcommussaria al comune di Mesagne, Chiara Protopapa, la delegata di Confesercenti Mesagne, Stefania Semeraro, la coordinatrice di Impresa Donna, Divina Greco, il responsabile della cooperativa sociale “Giro di boa” che gestisce la libreria infopint, Giuseppe Aresta. Intervenuti anche il presidente della Provincia di Brindisi, Giuseppe Ventrella, e i consiglieri regionali Toni Matarrelli e Isabella Lettori.