Facebook Instagram
ISCRIVITI
rwe

Parte anche a Mesagne lo sportello “Impresa Donna”

Inaugurato ieri sera, presso la libreria “Spazio di autore” in piazza Commestibili a Mesagne, lo sportello informativo di Impresa Donna Confesercenti. L’iniziativa, che coinvolge il Comune di Mesagne in convenzione con Confesercenti Brindisi, in rispetto degli accordi sottoscritti tra tutti i comuni del territorio provinciale e l’associazione che tutela esercenti e commercianti. Si tratta di un info point a cui ci si può’ rivolgere per tutti gli aspetti che riguardano l’imprenditoria femminile. Erano presenti la subcommussaria al comune di Mesagne, Chiara Protopapa, la delegata di Confesercenti Mesagne, Stefania Semeraro, la coordinatrice di Impresa Donna, Divina Greco, il responsabile della cooperativa sociale “Giro di boa” che gestisce la libreria infopint, Giuseppe Aresta. Intervenuti anche il presidente della Provincia di Brindisi, Giuseppe Ventrella, e i consiglieri regionali Toni Matarrelli e Isabella Lettori.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
eolico
no_fumo_torchiarolo
CARD CONTATTI TEKNOSERVICE
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning