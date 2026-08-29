Parte il “Brindisi Medieval Fest”

Brindisi riapre il processo ai Templari. Questa volta, però, anche il pubblico entrerà nella storia. Da ieri fino al 5 settembre l’area archeologica della Casa del Turista, sul lungomare Regina Margherita, diventa un luogo di racconto, teatro, musica, partecipazione e accoglienza per la XIV edizione del Medieval Fest. Gli spazi saranno messi gratuitamente a disposizione per laboratori, giochi, dimostrazioni, piccole performance, degustazioni, raccolte solidali e attività coerenti con la natura culturale e inclusiva della manifestazione. All’interno del Medieval Fest, le due serate accoglieranno anche “Giocando con la Puglia”. Il percorso utilizza il gioco, i laboratori civici e linguaggi accessibili per avvicinare bambini, famiglie e adulti alle istituzioni regionali, alla partecipazione democratica e alla cura dei beni comuni. Il coinvolgimento delle associazioni è dunque parte sostanziale del progetto: serve ad attivare la comunità e a consolidare la collaborazione tra cooperazione sociale, associazionismo culturale, scuole e luoghi della cultura.Consultare Biblioteche Digitali. Oggi e domani ci sarà’ il laboratorio teatrale: il pubblico potrà assistere alle prove e partecipare alla costruzione dell’allestimento. In serata ha preso vita il percorso rievocativo dedicato ad antichi giochi, mestieri e saperi. In queste due giornate non sono previste riprese.

Il 4 e 5 settembre saranno le giornate centrali, con due rappresentazioni ogni sera: alle 20 lo spettacolo partecipato per famiglie e scuole; alle 21.30 la rappresentazione per il pubblico adulto. Ogni spettacolo durerà circa venticinque minuti. L’ingresso sarà gratuito e, per rispettare la capienza e tutelare l’area archeologica, gli accessi saranno regolati fino a esaurimento dei posti disponibili.

Nel 1310 Giovanni da Nardò e Ugo de Samaya, due fratelli dell’Ordine del Tempio, comparvero a Brindisi davanti a una commissione pontificia. Di quelle ore restano poche pagine di verbale, domande senza risposta e due nomi che la città non ha dimenticato. Da queste testimonianze nasce «Il processo ai Templari di Brindisi», lo spettacolo che riporta la storia nel luogo che ancora ne custodisce le tracce.

























