Dopo la presentazione di qualche mese fa, parte il progetto “Controvento -La forza della vela”, iniziativa che ha l’obiettivo di dare l’opportunità’ a chi ha problemi gravi di disabilità di navigare da protagonisti, in maniera autonoma, su apposite barche a vela, predisposte allo scopo, nei pressi dello specchio d’acqua del Porticciolo “Marina di Brindisi”. Il progetto nasce da un’idea della Cooperativa Eridano, con il supporto fattivo ed economico di Banca Intesa San Paolo, capace di realizzare una raccolta fondi e di donare direttamente importanti finanziamenti per l’acquisto delle imbarcazioni e per i corsi formativi. Questa sera, presso l’Autorita’ Portuale, hanno dato avvio al progetto il Commissario dell’Authority, ammir. Vincenzo Leone, il presidente di Eridano, Francesco Parisi, e il comandante della Capitaneria di Porto, Luigi Amitrano. Presente anche Banca Intesa S.Paolo. Partono tra poco quindi le lezioni di formazione per gli istruttori per poi vedere i ragazzi speciali in mare, navigando sulle loro fidate barche. Durante la serata don Giovanni Prete ha benedetto virtualmente le imbarcazioni.