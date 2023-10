PARTE LA STAGIONE AGONISTICA DELL’AURORA VOLLEY BRINDISI

Domenica 15 ottobre presso il Pala Koutsnetsov di Gioia del Colle, con la prima palla alle 18,00 si alzerà il sipario sulla stagione 2023/24 dell’Aurora volley Brindisi. Le giocatrici biancazzurre inizieranno con una partita decisamente impegnativa il loro cammino in campionato affrontando le padrone di casa dell’Academy Volley Gioia, formazione che gode dei favori del pronostico per quanto riguarda il primato nel girone.

La squadra brindisina guidata dal Coach Raffaele Capozziello coadiuvato dalla vice Monica Casalino e dall’assistente Francesco Pulli, si presenta ai nastri di partenza del massimo campionato regionale con un roster profondamente rinnovato. Infatti al netto delle conferme del nuovo capitano Federica De Toma, della regista ucraina Kolomiiets e della brindisina Andrea De Maria, il resto della rosa è costituito da volti nuovi. In estate sono arrivate a Brindisi giocatrici di spessore come l’ex seria A Stefania Padula, la veterana brindisina Avallone e le emergenti Prato, Albanese e Matichecchia. A completare la rosa biancazzurra le giovani Malerba, Minghetti, Solimeno, Stella e Montagna pronte a dare il loro contributo e ritagliarsi uno spazio importante in squadra.

“Siamo soddisfatti di quanto fatto sul mercato” dichiara il Vice Presidente Daniele De Leonardis “abbiamo cercato di seguire le indicazioni del tecnico con un occhio rivolto al budget e un altro alla nostra politica societaria che privilegia atlete giovani e del territorio. Crediamo di aver assemblato una buona squadra con il giusto equilibrio tra gioventù ed esperienza e puntiamo a migliorare il risultato maturato nella scorsa stagione, anche se consapevoli della difficoltà che riserva questo campionato.”

Infatti a partire da questa stagione le promozioni in B2 sono diminuite da due a una e le squadre partecipanti sono aumentate da ventisette a trenta.

Proprio l’aumento delle squadre ha indotto la Fipav C.R. Puglia alla suddivisione delle squadre in tre gironi rispetto ai due della scorsa edizione. L’Aurora Volley è stata inserita nel girone B dove, Ostuni a parte, dovrà competere con squadre del nord barese e Matera, sobbarcandosi quindi lunghe e onerose trasferte.

Nonostante la discutibile organizzazione del torneo, in casa Aurora Volley si respira ottimismo e il buon lavoro svolto durante la preparazione ha generato un certo entusiasmo. “Nel precampionato il gruppo ha lavorato bene e si è cementato trovando i giusti equilibri di squadra.” Dichiara il Direttore Sportivo Salvatore Vaccaro “Le gare amichevoli che abbiamo disputato ci hanno fornito indicazioni utili sul nostro attuale livello. Siamo fiduciosi di poter dire la nostra in campionato.”conclude il dirigente biancazzurro.

L’Aurora Volley Brindisi farà il suo esordio in casa sul parquet del Pala Zumbo a Brindisi, sabato 21 ottobre alle ore 18,30 contro l’Orsa Cuti Volley Capurso.