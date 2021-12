PARTE L’INIZIATIVA SOLIDALE “SCATOLE DI NATALE”

La Parrocchia Cattedrale Brindisi in collaborazione con il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta anche quest’anno ha attivato l’iniziativa solidale “SCATOLE DI NATALE”.

Lo scopo è di donare un sorriso a coloro i quali anche a causa della pandemia in corso si trovano in difficoltà economiche. Condividere per aiutare chi ne ha più bisogno a passare il periodo natalizio con il cuore un po’ più ricco.

La raccolta delle scatole avviene presso l’ufficio parrocchiale della Cattedrale dalle 18 alle 20 tutti i giorni fino a sabato 18.

Basta seguire delle semplici istruzioni, il tempo dedicato non è niente in confronto alla felicità di chi riceverà il dono.

Basta prendere una scatola per le scarpe, o qualunque scatola abbiamo a casa e riempirla con:

1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta, etc…), 1 cosa golosa (confezione di cioccolatini, biscotti etc…), 1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite, giochi per bambini etc..), 1 prodotto per l’igiene (crema, bagnoschiuma, profumo, mascherine, gel etc.), 1 preghiera o un pensiero gentile… perchè le parole valgono anche più degli oggetti!

È necessario incartare la scatola, scrivere in un angolo a chi è destinato il dono (donna, uomo o bambino/a, specificando fascia di età).

Per via del Covid, tutti gli oggetti devono essere nuovi e chiediamo di incartare il coperchio separatamente. Inoltre, la scatola deve essere corredata della lista delle cose inserite e non necessariamente deve contenere tutti gli oggetti, ma non escludere la preghiera o il pensiero gentile.

La raccolta e la distribuzione sarà effettuata dai Volontari del CISOM Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta con il coordinamento della cattedrale.