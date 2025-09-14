Parte ufficialmente l’anno scolastico. Il saluto del Presidente Matarrelli

Ecco il saluto del Presidente della Provincia Matarrelli agli studenti delle scuole superiori della Provincia di Brindisi:

È il momento del ritorno a scuola – alcuni già nei giorni scorsi, altri nei prossimi- dei nostri giovani: un’occasione piena di significati e di motivazione. Agli studenti di ogni ordine e grado della Provincia voglio augurare di farsi valere ogni giorno, di dimostrare che loro rappresentano la parte migliore della nostra società. Imparino dai nostri bravi docenti le discipline utili, ma apprendano anche lo spirito critico, la capacità di distinguere il bene dal male, la libertà. Esercitino ogni volta che possono il diritto-dovere all’umanità, perché quella è la sola strada che può portarci fuori dalla barbarie, verso un futuro di pace.