Partenza super della Virtus in DR2: vittoria sul campo di Francavilla Fontana

La Virtus parte alla grande anche con i ragazzi della DR2, in un esordio stagionale tanto atteso nella nuova categoria conquistata la scorsa stagione, con la voglia di tutto l’ambiente di essere competitivi e concentrati sin da subito.

Essere la matricola del campionato, di fatto, non ha messo timore ai ragazzi di coach Santini, che partono contratti solo nel primo quarto, rimanendo però in scia dei padroni di casa avanti solo di un possesso (15 a 12), per poi entrare in ritmo nel secondo, sorpassando e raggiungendo la doppia cifra di vantaggio all’intervallo (28 a 39), senza però mai trovare un break altrettanto decisivo nel terzo, a causa anche della costante resistenza della All Star a non trovarsi con un divario irrecuperabile dai gialloneri. All’inizio degli ultimi dieci minuti di gioco la Virtus, avanti di 14 (45 a 59), contiene alla fine i tentativi di ritorno dei padroni di casa, portando a casa la vittoria per 64 a 78. Miglior marcatore dell’incontro è Tommasi con ben 30 punti a referto.

Tabellino del match

All Star Francavilla – Virtus Brindisi Basket 64- 78

Parziali: 15-12; 28-39; 45-59; 64-78

All Star Francavilla: Laterza 7, Maggio 8, Milone 2, Della Corte 15, Marinosci 4, Ruggiero 6, Mazzarese 9, Leone 11, Bianco 2

Virtus Brindisi Basket: Tommasi 30, Carassi 5, Barletta 9, Santoro 14, Stamerra 6, Petracca 4, Quaranta G. 10