È partita la IX edizione del progetto “Adotta un Monumento”, promosso dall’Associazione “Le Colonne”, con la Presidente dott.ssa Anna Cinti, in collaborazione con il Comune di Brindisi. Il progetto ha l’obiettivo di arricchire la consapevolezza degli studenti alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico che li circonda e di creare una maggiore sensibilità verso i problemi della sua salvaguardia e valorizzazione. La novità di questa edizione è il coinvolgimento della frazione di Tuturano. Tre giornate intense, 9,10 e 12 maggio, che vedranno la partecipazione di centinaia di studenti, delle scuole primarie di primo e secondo grado e degli istituti superiori, che avranno il compito di fare da ciceroni per tutti coloro che vorranno scoprire la storia legata ai monumenti e ai siti di interesse storico-artistico della città di Brindisi e Tuturano. Anche quest’anno si sono aggiunti nuovi importanti siti culturali. Tre giorni di cultura, arte, festa, con i ragazzi che, per un giorno, vestiranno i panni della “Guida Turistica”. Un progetto importante che, ogni anno, vede il coinvolgimento di tantissimi ragazzi che, con i loro docenti, si preparano per un’esperienza altamente entusiasmante e formativa. Il progetto “Adotta un Monumento” rappresenta un esempio concreto delle eccellenti risorse che il mondo scolastico cittadino esprime. Anna Consales