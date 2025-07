Presso la Casa del Turista di Brindisi, è partita la Rassegna “Art Exhibition”, a cura di Endas Prov.le Brindisi. Saranno circa 40 gli artisti, conosciuti e apprezzati in ambiti nazionali e internazionali, che si alterneranno fino al 5 ottobre. Da martedì 15 luglio espongono le loro opere, fino al 23 luglio, i seguenti artisti: Valentina Argese, Sabina Ciampa, Tiziana Mancarella, Valeria Colosimo, Mino D’Amici, Pisso Cariolio, Giovanni Miale.

Un ringraziamento particolare all’Agenzia Puglia Promozione per la concessione dei locali. Una lunga Rassegna che vede l’impegno e la passione di tanti artisti e la possibilità per i brindisini e i turisti di apprezzare le loro opere. Dal 9 al 17 agosto esporranno le loro opere gli artisti del secondo gruppo: Nicola Di Giulio, Davide Chionna, Antonietta Devicenti, Tony Andriulo, Ada Angelica Perchinenna, Rosilda Cellemmare e Angelo Leone. Dal 19 al 27 agosto esporranno: Antonella Selleri, Gabriella Esposito, Giuseppe Maci, Tonia Acri, Pinuccio Marinosci, Ornella Desiato, Adriana Manigrasso e Angela Nigro. Dal 13 al 21 settembre: Francesca Romano, Francesco De Carolis, Silvia Di Giulio, Lucia Sardo, Enza Miglietta, Ruggero Zecca, Anna De Donno e Carmela Vecchio. Dal 25 settembre al 5 ottobre, infine, esporranno: Anna Guitti, Antonella Cucinelli, Alessandro De Virgilio, Sara Lombardo, Mario Arnesano, Simonetta Guida, Francesca Cavallo e Vittoria Orlando. Anna Consales