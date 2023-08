PARTITO DEMOCRATICO – ECCO I TAGLI SUL PNRR FATTI DAL MINISTRO FITTO

Conferenza stampa questa mattina, presso Palazzo di Città, del Partito democratico, con la presenza dell’on. Claudio Stefanazzi, per denunciare alcuni tagli su alcune misure fondamentali del PNRR previsti dal ministro Raffaele Fitto. “La nostra non è una battaglia contro il centrodestra _ ha detto Stefanazzi – perché se si perdono i finanziamenti del PNRR perde l’Italia, non il centro destra. Noi vogliamo dare una mano concreta per risolvere questa situazione perché se ci sono questi tagli essi si riverberanno su questioni importanti, come servizi sociali, istruzione e altro. Probabilmente alcuni partiti di Governo non hanno amministratori locali in modo da avere la giusta esperienza per collocare finanziamenti europei”. Il tutto a valle del monitoraggio dell’attuazione del PNRR con le proposte del governo per la revisione del piano di resilienza. Hanno partecipato il presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli, il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, il segretario provinciale, Francesco Rogoli, l’ex assessore ai LL. PP., Tiziana Brigante, e il consigliere provinciale del Pd, Giuseppe Ventrella. . Sia Matarrelli che Zaccaria hanno ribadito che non c’e’ nessun ritardo sulla programmazione del PNRR a livello di enti locali. “E’ una narrazione sbagliata – hanno detto – perché vogliono dividere il Paese tra nord e sud. Sono operazioni molto dannose che non fanno bene ai nostri territori”.