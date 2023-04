La Festa del 25 aprile e’ l’occasione per il partito Democratico di Brindisi per parlare alla gente di Costituzione e dei rischi, dal loro punto di vista, della proposta di legge del centrodestra sull’autonomia differenziata. Si e’ discusso di questo in piazza Sottile De Falco con i veri i regionali e provinciali del Pd. Hanno presenziato, tra gli altri, la Vicepresidente nazionale del partito Loredana Capone, il segretario regionale Domenico De Santis e il candidato sindaco Roberto Fusco.