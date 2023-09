PARTITO DEMOCRATICO – POSITIVO IL BILANCIO DELLA FESTA DELL’UNITA’

E’ certamente positivo il bilancio tracciato sui tre giorni di festa provinciale de l’Unità che si è svolta a Carovigno (BR) gli scorsi 1, 2 e 3 settembre. “Tanto da un punto di vista politico, quanto da un punto di vista organizzativo, la festa ha rappresentato un momento di rilancio per la federazione provinciale di Brindisi. Dal punto di vista politico la presenza nella giornata di apertura della Festa della Segretaria Nazionale Elly Schlein, del Segretario Regionale Domenico De Santis e del Presidente dell’ANCI Antonio De Caro ha rappresentato un inequivocabile messaggio di attenzione e di impegno di tutto il PD fin dai massimi livelli di rappresentanza a questo territorio. Così come voglio rimarcare l’importanza dei dibattiti delle tre serate durante i quali sono stati affrontati temi cruciali per il futuro della nostra provincia”, ha dischiarato il segretario provinciale Francesco Rogoli. “Il successo organizzato della Festa ha superato le più rosee aspettative. Migliaia di cittadini hanno affollato le tre serate; 13 stand espositivi. La festa è stata inoltre completamente autofinanziata attraverso la vendita di 5999 biglietti della raccolta fondi a premi, un modo, per noi, di riaffermare forme di sostegno democratico, popolare e trasparente alla politica, finalizzato alla costruzione di momenti di partecipazione e confronto.” Ha dichiarato il responsabile dell’organizzazione provinciale Corrado Tarantino. Infine, il segretario del circolo di Carovigno, Luigi Bennardi, che ha ospitato l’iniziativa. “Non posso che essere orgoglioso della capacità organizzativa e di mobilitazione dimostrata dal mio circolo in questa occasione a cospetto delle rappresentanze politiche più importanti del Partito. Non era assolutamente scontato che Carovigno potesse ospitare un così importante appuntamento politico. Ringrazio il Segretario Rogoli e con lui gli organismi Provinciali del partito per aver puntato su di noi. Volevamo organizzare una festa di popolo e ce l’abbiamo fatta! Non posso non ringraziare le volontarie e i volontari della festa che hanno permesso che tutto ciò accadesse. Un gruppo per lo più giovane, che ha scoperto da poco grazie a noi e al PD la passione per la politica e che ha dedicato in modo del tutto volontario più di un mese di impegno senza sosta. Chiudo ringraziando le attività commerciali di Carovigno e tutti i miei concittadini, per come hanno accolto questo evento e per il sostegno incredibile che ci hanno saputo dimostrare in questa occasione. Voleva essere una ripartenza. Possiamo dire che siamo ripartiti alla grande!”

Partito Democratico – Federazione di Brindisi