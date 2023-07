PARTITO SOCIALISTA: L’ALTA VELOCITA’ ADRIATICA DEVE ESSERE UNA PRIORITA’

PSI: L’ALTA VELOCITà ADRIATICA deve essere una PRIORITà, non una promessa

Il Governo si dimentica, dopo tante promesse, dell’alta Velocita Adriatica, ma il PSI

nazionale con il Segretario Enzo Maraio e i Segretari regionali di Emilia Romagna,

Marche, Abruzzo, Molise e Puglia incalzano, deve essere una priorità

Nel progetto delle grandi opere strategiche per il Paese per i prossimi dieci anni, il Ministro

delle Infrastrutture Salvini dimentica colpevolmente un’infrastruttura importantissima che

attualmente isola una parte importante del Paese, sia dal punto di vista della mobilità ma

soprattutto dal punto di vista turistico ed economico, con grandi perdite per gli esercenti e

le imprese di un intero territorio, ossia l’Alta Velocità Adriatica che dovrebbe collegare

Bologna a Bari, passando per Ancona, Pescara e Foggia”.

Il Piano delle opere strategiche presentato dal Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti,

Matteo Salvini, dal titolo “l’Italia del sì”, si potrebbe ridefinire “”l’Italia delle dimenticanze”

“E’ assurdo che un pezzo di Italia che oggi è totalmente isolato dal resto del Paese, non

abbia ricevuto l’attenzione del Ministro”- ha attaccato il segretario Nazionale Maraio.

“Salvini, durante la mastodontica presentazione di un piano di opere che lui dice essere

strategiche, ha completamente ignorato un progetto che i socialisti chiedono da anni e che

evidentemente per lui non è così importante”- ha proseguito. “RFI avrebbe in

programmazione 125 miliardi di euro di investimenti nei prossimi dieci anni e non un euro

per l’AV Adriatica”

I Socialisti invece ritengono opportuno prevedere una legge speciale per accelerare il

progetto e la realizzazione di un’infrastruttura davvero strategica che toglierebbe

dall’isolamento centinaia di cittadini e imprese, specialmente per il versante adriatico.

Boris Rapa – Segretario Regionale Marche

Francesco Bragagni – Segretario Regionale Emilia Romagna

Giorgio D’ambrosio – Segretario Regionale Abruzzo

Marcello Miniscalco – Segretario Regionale Molise

Domenico Tanzarella – Segretario Regionale Puglia