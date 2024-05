Parto indolore e sala operatoria: sopralluogo della commissione Pari Opportunità del comune di Brindisi nella nuova ala dedicata del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Perrino.

In data 2 maggio la Commissione Pari Opportunità del comune di Brindisi, ha effettuato il sopralluogo presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Perrino di Brindisi per verificare lo stato dell’arte dei lavori per la realizzazione dell’area dedicata alla partoanalgesia.

È importante ricordare che la commissione ha affrontato e seguito l’argomento sin dal suo primissimo insediamento nel 2019 e che in maniera costante ha mantenuto negli anni, inclusi quelli della pandemia, un rapporto continuo con Asl fatto di continui confronti e sollecitazioni finalizzati al superamento di qualsiasi criticità.

Oggi il sopralluogo ha reso reale e concreto il nostro lavoro e ne siamo infinitamente felici.

La nuova ala del reparto di Ostetricia e Ginecologia, posta al nono piano dell’ospedale Perrino, prevede una sala operatoria dedicata e tre sale travaglio/parti in cui potrà essere effettuato il parto in acqua, il parto indolore e in posizione libera.

L’aggiornamento sullo stato dei lavori ci è stato fornito dal direttore del reparto Massimo Stomati, dal direttore generale, Maurizio De Nuccio, il direttore di Anestesia e Rianimazione, Massimo Calò.

Gli interventi sono stati realizzati nel rispetto delle linee guida ministeriali per un centro di secondo livello: oltre a potenziare la qualità dell’assistenza, i lavori eseguiti consentiranno alle donne di scegliere liberamente il modo in cui mettere al mondo i propri figli. La sala operatoria attigua alle tre sale travaglio, inoltre, potrà garantire l’esecuzione di un parto cesareo in tempi brevissimi, migliorando la sicurezza delle pazienti.

L’avvio delle attività nel nuovo blocco è previsto dopo aver ottenuto l’accreditamento regionale. Abbiamo inoltre appreso che attualmente è in corso l’acquisizione degli arredi ed è in fase di programmazione la formazione del personale.

Un ringraziamento va anche alle dottoresse Giovanna Civino e Maria Gabriella Perrone che ci hanno supportato nella visita al nuovo reparto.

Anna Maria Calabrese – Presidente della Commissione Pari Opportunità del comune di Brindisi

Tea Sisto- Commissaria

Anna Cavaliere- Commissaria

Belinda Silvestro- Commissaria

Livia J. Dell’Anna- Commissaria

Maria Concetta Malorzo- Commissaria

Rosella Gentile- Commissaria

Valeria Puca – Commissaria