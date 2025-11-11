Partoanalgesia – Antonucci (Fi): “Finalmente siamo in dirittura di arrivo. Una nostra battaglia per assicurare livelli essenziali di assistenza”



Per anni con Forza Italia abbiamo sostenuto una battaglia per assicurare livelli essenziali di assistenza alle partorienti attraverso l’attivazione della “partoanalgesia”. Mille promesse disattese nel corso del tempo, difficoltà legate al reperimento delle risorse necessarie, ma alla fine pare vedersi la luce in fondo al tunnel. Entro il mese di novembre, così come mi aveva garantito tempo addietro il direttore generale dell’Asl De Nuccio, saranno completati gli arredi e le strumentazioni necessari per questa tecnica innovativa e indolore del parto. Si tratta dell’ultimo tassello, anche in considerazione del fatto che è stata colmata la lacuna determinata dall’assenza di personale specializzato. Certo, è un tassello importante, ma ci sono altre lacune che devono essere risolte, a partire dai limiti che oggi presenta la Neonatalogia che, nonostante l’abnegazione e la grande professionalità del personale medico ed infermieristico, non accoglie neonati al di sotto delle 34 settimane. Un fatto gravissimo, soprattutto se si considera il ruolo all’avanguardia che questo reparto dell’ospedale Perrino ha svolto per decenni. Un motivo in più per continuare a tenere desta l’attenzione”.

Livia Antonucci – Coordinatrice cittadina di Forza Italia

Candidata al Consiglio regionale nella lista di Forza Italia