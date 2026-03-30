Pasqua e Pasquetta al Castello Alfonsino – Forte a Mare di Brindisi

In occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta, il Castello Alfonsino – Forte a Mare sarà fruibile al pubblico con un programma di visite guidate che consentirà di approfondire la conoscenza di uno dei più rilevanti complessi monumentali del territorio brindisino.

Le visite, della durata di circa un’ora, offriranno un percorso completo all’interno del Castello, permettendo di apprezzarne le caratteristiche storico-architettoniche e, in particolare, i più recenti interventi di restauro che stanno progressivamente restituendo piena leggibilità e fruibilità al sito.

Il Castello Alfonsino – Forte a Mare sarà inoltre accessibile tutti i giorni tramite visite guidate, a conferma di un’offerta culturale continuativa rivolta alla collettività e ai visitatori.





Tale programmazione è resa possibile grazie all’Accordo di valorizzazione tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, diretta dall’arch. Antonio Zunno, e l’Associazione Le Colonne di Brindisi, presieduta dalla dott.ssa Anna Cinti. L’intesa rappresenta un modello virtuoso di collaborazione istituzionale e territoriale finalizzato alla tutela, alla valorizzazione e alla pubblica fruizione del patrimonio culturale.



Tutte le informazioni relative agli orari di visita, alle modalità di prenotazione, ai costi e ai sistemi di pagamento del servizio di visita guidata, nonché alle domande frequenti, sono disponibili sul sito ufficiale www.pastpuglia.it e sull’app Past Puglia.



Il Castello Alfonsino si conferma così luogo di cultura attiva e condivisa, capace di coniugare tutela, ricerca e accessibilità, offrendo al pubblico un’esperienza di visita qualificata in un contesto di straordinario valore storico.



Prenotazione obbligatoria.