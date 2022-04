Pasqua e Pasquetta al Cillarese, una iniziativa post pandemia sostenuta dall’Amministrazione Comunale che ha visto impegnate in sinergia Ecotecnica e BMS per rendere accoglienti le aree .Unità lavorative e mezzi meccanici delle due società si sono adoperati per eliminare ogni tipo di intralcio che potesse arrecare disturbo ai fruitori degli spazi che, anche per l’occasione, hanno registrato interventi straordinari per ampliare le aree da frequentare, valorizzando l’adiacente pista ciclabile.