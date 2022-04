PASQUA E PASQUETTA AL CILLARESE – PRESENTATO IL PROGRAMMA

Pasqua e Pasquetta al Cillarese. Presentazione attivita’ ludico sportive

Conferenza stampa questo pomeriggio, presso la piazzetta della fontana nel Parco Cillarese, per presentare le iniziative per le giornate di Pasqua e Pasquetta che si svolgeranno in tutta l’rea protetta. Un mix di iniziative per tutela ambientale, per lo sport, per la musica, per stare insieme dopo due anni di pandemia e di isolamento sociale, soprattutto per le passate festività pasquali. Un evento organizzato, in collaborazione con il Comune di Brindisi, dalla “Boxe Iaia” e da tante associazioni sportive che gia’ hanno realizzato iniziative similari per le festività natalizie. A Pasqua gli appuntamenti, soorattutto gastronomici, avranno inizio nel tardo pomeriggio. Il lunedì di Pasquetta per tutto l’arco della giornata. Sono intervenuti l’organizzatore Carmine Iaia, il sindaco Riccardo Rossi, l’assessore alle attività produttive, Oreste Pinto, e le associazioni sportive interessate. Ha presentato il collega Nico Lorusso.