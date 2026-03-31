Pasqua e Pasquetta, ritardi e cancellazioni: cosa fare per salvare il viaggio

Le valigie tornano a riempirsi e gli aeroporti a popolarsi. Pasqua segna per molti il primo vero momento dell’anno in cui concedersi una fuga. C’è chi punta al mare, chi alla montagna, chi semplicemente desidera staccare per qualche giorno. Ma dietro l’entusiasmo del viaggio si nasconde un rischio ormai noto ai passeggeri europei con ritardi e cancellazioni che possono trasformare una vacanza attesa in un percorso a ostacoli.

Negli ultimi anni, infatti, i disservizi nel trasporto aereo sono aumentati, complici l’intensificazione del traffico, le condizioni meteo avverse e una serie di criticità operative che spesso colgono i viaggiatori di sorpresa. Secondo ItaliaRimborso, anche durante il ponte pasquale centinaia di voli potrebbero subire ritardi o cancellazioni tali da far scattare il diritto a una compensazione pecuniaria di 250 euro, come previsto dal Regolamento (UE) n. 261/2004.

«Mentre in Unione Europea si attende l’esito del comitato di conciliazione tra Parlamento e Consiglio sulle modifiche del RE 261/2004, i passeggeri europei rimangono spettatori di diritti sui quali appigliarsi – spiega Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso -. Con la primavera inizia ufficialmente la stagione dei voli e puntualmente quella legata ai disservizi. I passeggeri spesso non sanno di avere diritto a un risarcimento o rimborso aereo, oppure rinunciano perché temono una procedura lunga e complessa. Il nostro compito è proprio quello di semplificare tutto, permettendo ai viaggiatori di ottenere ciò che spetta loro senza stress aggiuntivo».

Il Regolamento Europeo rappresenta un punto fermo per chi vola. Stabilisce obblighi chiari per le compagnie aeree e garantisce ai passeggeri tutele precise in caso di disservizi. La compensazione pecuniaria, che varia da 250 a 600 euro in base alla distanza del volo, è riconosciuta in due situazioni principali:

quando la cancellazione viene comunicata meno di 14 giorni prima della partenza programmata

quando l’arrivo a destinazione avviene con un ritardo di almeno tre ore, salvo circostanze eccezionali come condizioni meteorologiche estreme, scioperi o problemi di sicurezza (circostanze legate a conflitti bellici)

Accanto al risarcimento, i passeggeri hanno diritto anche all’assistenza. Pasti, bevande, comunicazioni gratuite e, se necessario, sistemazione in hotel. Un supporto fondamentale soprattutto quando l’attesa si prolunga e l’incertezza cresce.

Per questo conoscere i propri diritti diventa essenziale. Controllare lo stato del volo prima della partenza, conservare la documentazione di viaggio e prepararsi a eventuali modifiche dell’itinerario sono accorgimenti semplici ma preziosi per ridurre i disagi. E quando ottenere la compensazione si rivela complicato, ci si può affidare a una claim company come ItaliaRimborso, che gestisce le pratiche in qualità di intermediario.

In vista del ponte di Pasqua e dei successivi appuntamenti festivi, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, partire informati significa partire più sereni. Perché anche quando gli imprevisti bussano alla porta, sapere come affrontarli può fare la differenza tra una vacanza rovinata e un ricordo da raccontare.