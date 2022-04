PASQUA SOLIDALE NEGLI OSPEDALI DEL BRINDISINO CON LE UOVA DI SOAVEGEL

PASQUA SOLIDALE CON SOAVEGEL

Ancora una volta l’azienda guidata dalla famiglia Bianco dimostra sostegno e sensibilità verso la

comunità locale, una serie di donazioni in occasione della Pasqua.

Soavegel Srl, azienda leader della provincia di Brindisi nel settore dei surgelati, continua a

dimostrare la sua vicinanza al territorio locale. L’azienda ha infatti donato circa 1.000 uova di

Pasqua a favore dei presidi Ospedalieri della provincia di Brindisi.

Già da giovedì 14 Aprile sono state consegnate le uova a tutti i pazienti in degenza nelle strutture

ospedaliere di Brindisi: Ospedale “A. Perrino” di Brindisi, Ospedale “D. Camberlingo” di Francavilla

Fontana e Ospedale di Ostuni.

“Attraverso questo piccolo gesto – dichiara Massimo Bianco, patron Soavegel – vogliamo regalare

un sorriso, facendo giungere in modo ancora più tangibile e diretto la nostra vicinanza e sostegno

per i pazienti ricoverati negli ospedali della provincia in questi giorni di Pasqua”.