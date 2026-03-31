Pasquetta nell’Arte: lo splendore millenario della Cripta di San Biagio apre alle visite guidate

Per il prossimo Lunedì 6 aprile, la storia e la bellezza dell’agro brindisino tornano protagoniste.

In occasione della Pasquetta sarà possibile visitare l’insediamento rupestre di Cripta di San Biagio, uno dei tesori più preziosi e suggestivi del patrimonio rupestre pugliese, inserito nel sito UNESCO “Via Appia. Regina Viarum”.

Immersa in un paesaggio senza tempo tra San Vito e Brindisi, tra il profumo delle erbe spontanee e le sagome delle antiche masserie, la Cripta di San Biagio rappresenta uno scrigno di arte e fede che affonda le radici in oltre mille anni di storia. Il sito è celebre per il suo straordinario ciclo pittorico, considerato tra i più rilevanti dell’intera regione. Gli affreschi, di chiara matrice bizantina ma arricchiti da influenze locali, offrono un racconto visivo unico: scene Cristologiche che attingono non solo ai testi canonici, ma anche ai suggestivi dettagli dei vangeli apocrifi.

Visitare la Cripta di San Biagio non è solo un tour culturale, ma un’immersione in un passato fatto di cammini e preghiera. In una giornata tradizionalmente dedicata alla natura come la Pasquetta, sarà l’opportunità per riscoprire il legame profondo tra il nostro paesaggio rurale e l’eccellenza artistica del territorio.

Dettagli dell’iniziativa: Le visite saranno condotte da Guide Ufficiali della Regione Puglia di Cooperativa Thalassia e Infopoint San Vito dei Normanni, che accompagneranno i visitatori alla scoperta dei segreti iconografici e architettonici dell’insediamento rupestre e rientrano tra le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale a cura del Comune di San Vito dei Normanni e Infopoint di San Vito dei Normanni

• Data: Lunedì 6 Aprile 2026

• Orari turni di visita: 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30

Info e Prenotazioni: Le attività sono a pagamento e la prenotazione è obbligatoria per garantire la qualità dell’esperienza e la tutela del sito. È possibile prenotare tramite messaggio WhatsApp o chiamata al numero: +39 331 927 75 79 o direttamente online su www.cooperativathalassia.it/calendario