“Passaggio del Martelletto” al Rotary Club Brindisi

Venerdì 4 luglio 2025, presso Tenuta Moreno, Mesagne (BR), si è tenuta la suggestiva cerimonia del “Passaggio del Martelletto” del Rotary Club Brindisi, dal dott. Giorgio Stomati, Presidente uscente per gli anni 2023-24 e 2024-25, all’avv. Riccardo Mele, neoeletto Presidente per per l’anno 2025-26. Dopo l’esecuzione degli inni, è iniziato l’incontro con il Past Presidente, dott. Stomati, che ha ringraziato tutti i soci che lo hanno supportato nei due anni intensi che hanno visto la realizzazione di eventi importanti. È stato mostrato un video con le foto dei vari appuntamenti e grande è stata la soddisfazione di avere potuto assicurare la presenza attiva del Rotary nel territorio. È intervenuto, quindi, il Presidente, avv. Mele, che ha espresso il suo entusiasmo per l’anno che lo vedrà alla guida del Club e la consapevolezza dell’impegno continuo che sarà necessario per programmare e realizzare eventi nel corso del mandato. Tanti gli applausi e ringraziamenti per il dott. Stomati e applausi di benvenuto per il neoeletto Presidente. È stato presentato il direttivo con tutti coloro che, sicuramente, daranno il loro contributo attivo. Durante la serata sono stati cooptati quattro nuovi soci che arricchiranno la famiglia rotariana: Maria Vittoria Caprioli, Massimo Fiera, Massimo Del Prete e Vittorio Frauenfelder. È seguito un momento conviviale nel segno dell’amicizia e condivisione dell’appartenenza ad un Club così prestigioso. Si prospetta un altro anno di impegni e soddisfazioni, sempre nel segno della solidarietà e della vicinanza ai più deboli, con la consapevolezza di essere una presenza necessaria. Bisogna lavorare in squadra, collaborare insieme per ottenere risultati sempre più esaltanti e realizzare progetti importanti. Anna Consales