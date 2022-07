“PASSAGGIO DEL MARTELLETTO” AL ROTARY CLUB BRINDISI. ROBERTO CAVALERA È IL NUOVO PRESIDENTE

Sabato 2 luglio 2022, nell’incantevole atmosfera di Tenuta Moreno, Mesagne (BR), si è tenuta la cerimonia del “Passaggio del Martelletto” del Rotary Club Brindisi, dall’ammiraglio Vincenzo Rinaldi, Presidente uscente 2021-22, all’avv. Roberto Cavalera, Presidente per l’anno 2022-23. Dopo l’esecuzione dell’inno italiano e di quello rotariano, è iniziato l’incontro con il Past Presidente che ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto nell’organizzazione delle tante attività. Fortunatamente, la situazione epidemiologica è migliorata e questo ha consentito una maggiore libertà e, quindi, la possibilità di incontrarsi in presenza. È stato mostrato un video con le foto dei vari progetti realizzati ed è stata palese la soddisfazione di avere potuto assicurare la presenza attiva del Rotary che conferma sempre di più di essere essenziale ed importante nel territorio. Il neo eletto Presidente, avv. Roberto Cavalera, ha così esordito:”sarà un anno impegnativo, perché abbiamo tanti progetti da portare a termine sia a livello territoriale che distrettuale. La squadra è composta da persone appassionate che hanno tanto desiderio di lavorare. Abbiamo grandi ambizioni e questo sarà veramente un anno rotariano all’insegna del fare. I rotariani hanno dato un grande contributo al periodo della pandemia, sia in termini di sovvenzioni, donazioni, ma, anche, in termini di campagna vaccinale, attingendo all’esperienza decennale nel campo della eradicazione della polio. Siamo sempre in prima linea e quindi se ci sarà bisogno del Rotary, il Rotary International sarà sempre presente”. Si prospetta un anno denso di impegni e soddisfazioni e, soprattutto, la conferma del Rotary al servizio della comunità. “Il Rotary è una filosofia di vita, il Rotary crea opportunità”. Anna Consales