Passaggio di consegne al club Rotary “Brindisi Valesio”

Domenica 30 Giugno presso l’incantevole Masseria CASELLI la

MAGIA del ROTARY

ha travolto anche il Club di Brindisi “VALESIO” durante il tradizionale evento del

PASSAGGIO del MARTELLETTO.

Dopo aver raccontato tutte le iniziative intraprese durante il suo anno l’Avvocato Vittorio PICECI

ha passato il MARTELLETTO al neo Presidente il Dottore Francesco SERINELLI

che ha annunciato il motto che accompagnerà il club per tutto l’Anno Rotariano 2024 2025:

<< La CULTURA come strumento di CRESCITA >>

Ricca la partecipazione di autorità Rotariane, Civili, Militari e Religiose sono degni di nota gli interventi dei Governatori emeriti Gianni LANZILLOTTI, Giuseppe SERACCA GUERRIERI e del Sindaco del Comune di Torchiarolo Elio CICCARESE.

Credendo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane ed in ognuno di noi il Rotary Club di Brindisi “VALESIO” è sempre alla ricerca di segnali che celino richieste di aiuto

Dato che la riflessione spaventa, mentre il rumore copre il percorso che si intende intraprendere è quello di intercettare i malesseri di una società che preferisce il

rumore alla riflessione

Tra gli attori principali di questo lungo percorso saranno i giovanissimi che ci hanno fatto imbattere nel termine Inglese

PARENTAL BURNOUT

che racchiude una preoccupante e diffusa forma di disagio che caratterizza molti aspetti della genitorialità contemporanea, che si riflette in modo negativo sui giovanissimi e sugli adolescenti, e che si manifesta quando le esigenze e le richieste superano notevolmente le risorse a disposizione dei genitori.

Partendo dalla convinzione che la salute dei ragazzi passa attraverso un ambiente sano e produttivo, che crei opportunità di ascolto e coinvolgimento il Club, nel suo piccolo, intende proseguire un percorso che ridesse spazio ai giovani, mettendoli al centro del dibattito.

L’obiettivo è quello di restituire alternative concrete che evidenzino e valorizzino l’importanza della comunità, perché i nostri ragazzi si affacciano alla vita adulta e iniziano a definire oggi quello che saranno domani: i NUOVI CITTADINI.

Il programma del Rotary Club di Brindisi “VALESIO”, e del presidente SERINELLI, è un percorso che interessi le diverse fasi di crescita dei ragazzi invitando alla riflessione gli adulti affinché risulti

utile agli adulti e fondamentale per i ragazzi

A valle del momento Istituzionale si è tenuta la tradizionale conviviale durante la quale il sentimento di amicizia ha sostituito il classico formalismo regalando momenti di pura emozione come l’omaggio del neopresidente a tutti i presenti del simbolo del club le artistiche TROZZELLE e al classico taglio della torta.