Passaggio di consegne per la forza navale italo-spagnola

Passaggio di consegne al comando della forza anfibia e della forza da sbarco italo-spagnola. E’ avvenuto a Brindisi, nella base della Marina Militare, a bordo di Nave San Giusto, alla presenza del comandante in capo della Squadra Navale, ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis e delle massime autorità del territorio.

Il testimone passa alla Marina spagnola dopo due anni di comando italiano svolto dal contrammiraglio Michele Orini e dal comandante della Brigata San Marco, contrammiraglio Massimiliano Grazioso.

La forza anfibia italo-spagnola è nata nel 1996 grazie alla comune volontà delle due nazioni di concorrere in forma congiunta alle forze multinazionali a cui i due paesi offrono sistematicamente il proprio contributo per la sicurezza della comunità internazionale.

Nel suo intervento l’ammiraglio De Carolis ha posto l’accento anche sul ruolo che il porto di Brindisi svolge da decenni per la nostra Marina Militare.