PASSEGGIATE PATRIMONIALI – A BRINDISI L’ASSOCIAZIONE LE COLONNE LANCIA IL PROGETTO

Passeggiate Patrimoniali: l’Associazione Le colonne lancia il progetto a Brindisi e invita la cittadinanza a partecipare

A partire dal mese di febbraio, la Associazione Le Colonne organizzerà “Le Passeggiate Patrimoniali” che hanno come obiettivo principale la promozione della consapevolezza tra i cittadini, della loro interazione con il patrimonio culturale in cui vivono e lavorano ed in particolare, del beneficio che deriva dal vivere immersi in questo “patrimonio”, sia per il suo valore storico, sia per le attività attuali. Durante le Passeggiate Patrimoniali sia i partecipanti sia gli organizzatori agiscono tanto come residenti quanto come testimoni dell’uso attuale del patrimonio culturale, e delle sue possibili trasformazioni future. I testimoni, a loro volta, possono creare una passeggiata caratterizzandola ogni volta grazie alle loro esperienze diverse e personali: di vita, di infanzia, di lavoro.

Non saranno, dunque, semplici e scontate visite guidate, ma itinerari che porteranno alla scoperta del territorio attraverso gli occhi e le voci di chi lo vive da vicino.

Abitanti, associazioni e istituzioni legate al territorio lo racconteranno, permettendo così una comprensione più diretta e profonda del suo patrimonio culturale.

L’iniziativa è rivolta a singoli cittadini o Associazioni che vogliano arricchire i percorsi con il loro contributo.

È possibile inviare la propria adesione all’indirizzo di posta elettronica segreterialecolonne@gmail.com

La partecipazione all’attività è gratuita, previa iscrizione obbligatoria.