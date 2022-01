“PASSEGGIATE PATRIMONIALI”, BRINDISI EDITION: IL 30 GENNAIO IL PRIMO APPUNTAMENTO

Nell’ambito della promozione del patrimonio culturale della nostra città, l’Associazione “Le Colonne” ha organizzato le “Passeggiate Patrimoniali”. Non saranno semplici visite guidate, ma, piuttosto, degli appuntamenti molto interessanti che coinvolgeranno le associazioni, i cittadini e gli studenti. Saranno occasioni imperdibili per scoprire il nostro territorio con le testimonianze dirette dei partecipanti. Brindisi è una città che ha tanto da “raccontare”, soprattutto per quanto riguarda l’importante passato storico. Passeggiando alla scoperta dei luoghi più importanti, si farà anche un tuffo nelle abitudini dei brindisini e di come siano cambiate nel tempo. Ovviamente non si potrebbe non parlare del grande esempio di accoglienza dato dalla città in occasione dello sbarco degli Albanesi. Cartoline e ricordi del passato, enogastronomia, tanti saranno gli argomenti che arricchiranno l’effettiva conoscenza della nostra Brindisi. Anche la “movida” è cambiata nel tempo anche se i più grandi ricordano i famosi locali che, oggi, purtroppo, non esistono più. Questo e tanto altro sarà argomento delle passeggiate patrimoniali, una bellissima idea, un modo per promuovere una città che, innegabilmente, ha tanto da offrire. Una città che merita sicuramente una maggiore promozione e, soprattutto, una consapevolezza del suo valore. Il primo appuntamento è per domenica 30 gennaio, alle ore 10.30. La partecipazione è gratuita, previa adesione all’indirizzo di posta elettronica: segreterialecolonne@gmail.com. Anna Consales