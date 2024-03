Nell’ambito del progetto:”L’amore ha parole- rispetto, dignità e prevenzione contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne”, presso la Sala della Comunità della Parrocchia “La Pietà” di Brindisi, si è tenuto un evento molto interessante:”Passi di Donna”- donne incontrate e salvate da Gesù. Otto monologhi molto intensi che sono stati rappresentati da otto donne completamente coinvolte ed emozionate. È intervenuto Padre Michele Carriero che ha introdotto l’argomento parlando delle donne nella Bibbia e del rapporto di Gesù con le sue discepole. I Vangeli parlano delle diverse donne che seguirono e aiutarono Gesù e che sentirono il Salvatore insegnare e probabilmente assistettero ai miracoli. Queste donne arrivarono con Cristo dalla Galilea e furono presenti alla Sua crocifissione. Si può solo immaginare il profondo dolore che provarono presso la Croce mentre Lo guardavano soffrire. Donne che hanno dimostrato grande coraggio perché rimanere presso la Croce avrebbe potuto essere pericoloso e, nonostante questo, rimasero vicino a Gesù. Donne che sono esempi di discepoli che contribuiscono all’edificazione del regno di Dio. Donne che ci insegnano a stare con chi soffre, a essere coraggiosi e a non lasciare Gesù, anche nei momenti difficili. Otto monologhi che hanno aiutato a comprendere l’atteggiamento di Gesù nei confronti delle donne, in un momento storico decisamente non favorevole per loro, perché considerate proprietà dell’ uomo. Eppure il Cristianesimo, in un contesto così difficile, dà un’enorme importanza alle donne e lo comprendiamo da queste che vengono salvate da Gesù e che raccontano quello che è accaduto nella loro vita. Un appuntamento molto coinvolgente per i presenti. Anna Consales