PASTORE MAREMMANO SOCCORSO GRAZIE AL SUO AMICO PASTORE TEDESCO…

I vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni sono intervenuti in contrada Salinola, nel territorio della città bianca, per prestare soccorso ad un pastore maremmano ferito per cause ancora non note. A dare l’allarme pare sia stato un pastore tedesco con cui il cane ferito giocava di frequente. In sostanza, avrebbe fatto in modo che un signore che portava da mangiare ai due cani capisse che uno dei due era ferito a poca distanza. Una volta recuperato, il cane è stato affidato alle cure dei veterinari, grazie anche alla collaborazione della polizia locale.